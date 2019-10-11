Erzincan’da Mehmetçik’e “zafer duası”

Barış Pınarı Harekâtının zaferle sonuçlanması için Erzincan Kızılay Camii’nde sabah namazında Mehmetçik’e dua edildi. Erzincan’da harekat boyunca camilerde Fetih suresinin okunmasına devam edilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtının zaferle sonuçlanması için Erzincan’da harekata katılan Mehmetçik’e sabah namazında Fetih suresi okunarak zafer duası edildi. Cemaat, okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından ellerini semaya açarak dua etti.

Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin yaptığı açıklamada, “Ordumuz dün itibariyle Suriye’deki fitne unsurlarını yok etmek ve oradaki insanlarımızı huzura kavuşturmak için harekata başladı. Ülkemizde yaşayan Suriyelilerin vatanlarına dönebilmeleri için başlatılan Barış Pınarı Harekâtını desteklemek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız 96 bin camide sabah namazında Fetih suresinin okutulmasını istemiştir. Biz de bu bağlamda Erzincan’ın en eski camilerinden olan Kızılay Camii’nde harekata katılan Mehmetçiklerimiz için Fetih suresini okuyarak dualar ettik” diye konuştu.

