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Erzincan’da MHP’li Başkan Bekir Aksun dönemi başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 15:14 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi’nden Erzincan Belediye Başkanı seçilen Bekir Aksun, mazbatasını aldı.Erzincan Adliyesi’ne giderek Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ertan Yüksel’den mazbatasını alan Bekir Aksun, adliye çıkışında hatıra fotoğrafı çektirdi.Mazbatasını alan Bekir Aksun adliye çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamasında; “Bu gün itibariyle mazbatamızı almış bulunmaktayız.

Erzincan’da MHP’li Başkan Bekir Aksun dönemi başladı

Milliyetçi Hareket Partisi’nden Erzincan Belediye Başkanı seçilen Bekir Aksun, mazbatasını aldı.
Erzincan Adliyesi’ne giderek Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ertan Yüksel’den mazbatasını alan Bekir Aksun, adliye çıkışında hatıra fotoğrafı çektirdi.
Mazbatasını alan Bekir Aksun adliye çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamasında; “Bu gün itibariyle mazbatamızı almış bulunmaktayız. Memleketimize, milletimize, Erzincan’ımıza ve siz değerli hemşehrilerimize hayırlı hizmetler yapabilmeyi cenab-ı mevlamdan niyaz ediyorum. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.
Aksun, daha sonra belediye meclis üyeleriyle birlikte Erzincan Belediyesi’ne geçti. Erzincan Belediyesi’ne geçen Aksun ve beraberindekiler, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ile görüştü. Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen devir telim törenine, Bekir Aksun’un yanı sıra Erzincan eski Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, belediye birim amirleri ve parti üyeleri katıldı.
Devir teslim töreninde konuşan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; “Cemalettin Başsoy beyden görevi devralmak için buradayız. Biz seçim kampanyamıza başladığımızda iki kardeşin yarışlı olarak ifade ettik. Biz Erzincan’da cumhur ittifakı olarak Erzincan’da yüzde 75 olarak belirledik. Türkiye geneli yüzde 52 olmasına rağmen Erzincan’ımızda bu iki arkadaşınız yüzde 75’i yakaladı. Ben kendilerine şu ana kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Seçim süresi boyunca nezaketinden hiç taviz vermedi bu konuda da teşekkür ediyorum. Bizim kapımız her zaman onlara açık başımızın tacıdırlar” diye konuştu.
Daha sonra konuşan Erzincan eski Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy; “30 mart 20014 tarihinde bizleri göreve getiren, bu şehre hizmet etmemizi sağlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Tabi yarım kalan projelerimiz var bu konuda Bekir Aksun kardeşimizin her zaman yanında olacağım ve desteğimiz sonuna kadar devam edecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz ittifak olarak birçok ilde seçime gittik ve birçok ilde de oylarımızı yükselttik. Erzincan’da da Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oy aldık. Bundan sonra Bekir Aksun kardeşimizin, hem bir kardeşi olarak, hem parti olarak hem de milletvekillerimiz olarak bu şehre çakılacak her çivi için yanında olduğumuzu buradan temin ediyorum” diye konuştu.
Yapılan açıklamaların ardından yeni başkan Bekir Aksun Cemalettin Başsoy’a çalışmalarından ve seçim sürecindeki tutumundan dolayı onurluk takdim etti.

Erzincan’da MHP’li Başkan Bekir Aksun dönemi başladı

Erzincan’da MHP’li Başkan Bekir Aksun dönemi başladı

Erzincan’da MHP’li Başkan Bekir Aksun dönemi başladı

Erzincan’da MHP’li Başkan Bekir Aksun dönemi başladı

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