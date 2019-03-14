Erzincan'da muhtar adayının öldürülmesi olayında 2 tutuklama

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde muhtar adaylığı tartışması yüzünden çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği darp ve bıçaklama olayında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mercan beldesi Gökçe köyünde muhtar adayı İsmail Şimşek'in öldürülmesi ile ilgili sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Gıyasettin K. ve oğlu Seyfettin K, çıkarıldıkları Sulh Ceza hakimliğince tutuklandı. T.E. adli kontrol şartı ile M.A.Y. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

- Olay

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi Gökçe köyü Muhtarı Ali Y'nin yakınları oldukları öğrenilen Gıyasettin K. ve oğlu Seyfettin K. ile aynı köyde muhtar adayı olan İsmail Şimşek arasında muhtar adaylığı nedeniyle tartışma çıkmıştı.

Olaydan bir gün sonra Mercan beldesinde Gıyasettin K. ve oğlu Seyfettin K, muhtar adayı Şimşek'i darp etmiş, Seyfettin K. da Şimşek'i bıçakla yaralamıştı.

Ağır yaralanan Şimşek kaldırıldığı Tercan Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı.

