Erzincan'da muhtar adaylığı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde muhtar adaylığı nedeniyle 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir muhtar adayı öldü, 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Mercan beldesinde karşılaşan Gökçe Köyü Muhtarı Ali Y'nin yakınları oldukları öğrenilen Gıyasettin K. ve oğlu Seyfettin K. ile aynı köyde muhtar adayı olan İsmail Şimşek arasında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki muhtar adaylığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şimşek, baba oğlu darbetti. Seyfettin K. da muhtar adayı Şimşek'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Darbedilen Gıyasettin K. ve oğlu Seyfettin K. ise Çayırlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha önceden de aralarında başka bir nedenle husumet bulunduğu belirtilen tarafların dün akşam saatlerinde de köyde kavga ettikleri öğrenildi.

Yaşanan olayın büyümemesi için jandarmanın Toplumsal Olaylara Müdahale Timi tarafından beldede geniş güvenlik tedbirleri alındı.

