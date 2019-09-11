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Erzincan'da nakliyeciler arasında kavga: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 12:17 | Son Güncelleme

Erzincan'da nakliyeciler arasında kavga: 6 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da nakliyeciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Karaağaç Mahallesi'nde nakliyecilerin bulunduğu alanda Ercan G. (37) ile Yusuf Ş. ve Tolgahan Ş. arasında bilinmeyen denenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Ercan G, Deniz N, Veli M, Yusuf Ş, Muhlis Ş ve Tolgahan Ş. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ercan G. ile Deniz N'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

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6 yaralı Erzincan kavga nakliyeci

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