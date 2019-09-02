HABER

Erzincan’da nefes kesen atlı cirit müsabakaları sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 09:16 | Son Güncelleme

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Erzincan’da düzenlenen Atlı Cirit 1.

Erzincan’da nefes kesen atlı cirit müsabakaları sona erdi

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Erzincan’da düzenlenen Atlı Cirit 1. Lig’e yükselme D gurubu müsabakalarında Uşak Genç Osman Atlı Spor Kulübü birinci oldu.
Erzincan’ın Fatih Mahallesi’ndeki cirit sahasında düzenlenen ve çekişmeli mücadelelere sahne olan karşılaşmalarda 4 takım mücadele etti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı müsabakalarda Uşak Genç Osman Atlı Spor Kulübü 1. Lig’e yükselme D gurubunda birinci olurken, Uşak Akse Atlı Spor Kulübü ikinci, Erzurum Yarımca Atlı Spor Kulübü üçüncü, Kars Akçakale Atlı Spor Kulübü ise dördüncü sırada yer aldı.
30 dereceyi bulan sıcak havada oynanan müsabakalarda hem sporcular hem de cirit atları zorlandı. Seyircilerin adeta nefeslerini tutarak izledikleri müsabakalarda sporcular ve seyirciler ile hakem arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Erzincan Temsilcisi Hayati Kızılgöz, “Uşak’tan iki takım, Erzurum’dan bir takım ve Kars’tan bir takım mücadele verdi. Üç gün boyunca süren çekişmeli müsabakaların kazanını Uşak Genç Osman Atlı Spor Kulübü oldu. 1. Lig’de mücadele edecek olan Genç Osman takımına başarılar diliyoruz” dedi.
Öte yandan müsabakaların bitmesinin ardından takımlara plaketleri verildi.

Erzincan’da nefes kesen atlı cirit müsabakaları sona erdi

Erzincan’da nefes kesen atlı cirit müsabakaları sona erdi

Erzincan’da nefes kesen atlı cirit müsabakaları sona erdi

PARTNER Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler
(Özel) Yüzen enerji santrali İstanbul’da(Özel) Yüzen enerji santrali İstanbul’da
Van kedilerinin başındaki ’mühür’ şaşırtıyorVan kedilerinin başındaki ’mühür’ şaşırtıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadıköy'de nefes kesen maç!

Kadıköy'de nefes kesen maç!

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!

6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!

Dereye uçan araçta can pazarı! Ölü ve yaralılar var!

Dereye uçan araçta can pazarı! Ölü ve yaralılar var!

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tırtıllar yüzünden canından oluyordu

Tırtıllar yüzünden canından oluyordu

Üzüm işçilerini taşıyan araç şarampole devrildi! 17 yaralı

İşçi taşıyan araç devrildi! Çok sayıda yaralı

Son dakika! TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Tespit edilip yok edildiler

Tespit edilip yok edildiler!

Sinop ve Adana'daki yangınlarda kundaklama şüphesi

İki kentte de aynı şüphe!

Maltepe ve Üsküdar'da peş peşe kazalar: Yaralılar var

Maltepe ve Üsküdar'da peş peşe kazalar!

Karşıya geçen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada!

Havada takla attı! Talihsiz kaza kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.