HABER

Erzincan'da öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 03:06 | Son Güncelleme

Yurtta kalan 20 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yurtta kalan 20 kız öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kentteki Terzibaba Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 20 öğrenci yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleriyle 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Ekiplerce kısa sürede Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen öğrenciler, burada tedavi altına alındı.

Hastanede tedavilerine devam edilen öğrencilerden alınan kan örnekleri ve tahliller sonucunda, zehirlenme nedenlerinin tespit edileceği belirtildi.

Öte yandan, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ile Hastane Başhekimi Dr. Orhan Çimen, acil serviste gözetim altında tutulan öğrencileri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

PARTNERSelvi Boylum Al Yazmalım filminin Samet'ini şimdi gören şoke oluyorSelvi Boylum Al Yazmalım filminin Samet'ini şimdi gören şoke oluyor
ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'dan Türkiye açıklamasıABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'dan Türkiye açıklaması
13 yaşındaki çocuğun intiharında 'Mavi Balina' şüphesi13 yaşındaki çocuğun intiharında 'Mavi Balina' şüphesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
20 kişi Erzincan öğrenci öğrenci yurdu Terzibaba yurt zehirlenme

En Çok Okunan Haberler

850 yıllık tarih kül olmuştu! Yangının nedeni belli oldu

850 yıllık tarih kül olmuştu! Yangının nedeni belli oldu

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

YSK kararı verdi! O itiraz reddedildi

YSK kararı verdi! O itiraz reddedildi

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Çakır'ın kararı sonrası şoke eden küfür!

Çakır'ın kararı sonrası şoke eden küfür!

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
13 yaşındaki kız çocuğunun intiharında 'Mavi Balina' şüphesi

13 yaşındaki çocuğun intiharında 'Mavi Balina' şüphesi

Tokat’ta yakılmış insan kemikleri bulundu

Tokat’ta yakılmış insan kemikleri bulundu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Mağarada can pazarı! 35 metre derinlikte mahsur kaldılar

Mağarada can pazarı! 35 metre derinlikte mahsur kaldılar

Soma faciası davasında Can Gürkan tahliye edildi

Soma faciası davasında tahliye kararı!

İBB resmi hesabından Ekrem İmamoğlu mesajı!

İBB hesabından İmamoğlu mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.