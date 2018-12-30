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Erzincan’da okullara kar tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 21:19 | Son Güncelleme

ERZİNCAN’da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 31 Aralık Pazartesi günü tatil edildi.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 31 Aralık Pazartesi günü tatil edildi.
Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde akşam saatlerinde başlayan ve meteorolojik verilere göre bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan ili genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Ayrıca engelli kamu personeli bakmakla yükümlü olduğu yakını bulunan kamu personeli ve hamile kamu personeli de Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır” denildi.

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