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Erzincan'da okullara kar tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 09:30 | Son Güncelleme

ERZİNCAN Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okulları bugün tatil etti.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okulları bugün tatil etti.
Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde akşam saatlerinde başlayan ve meteorolojik verilere göre bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan ili 8 Ocak Salı günü eğitime ara verilmiştir" denildi.
Valilik, engelli kamu personeli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan kamu personeli ile hamile çalışanların izinli sayılacağını bildirdi.

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