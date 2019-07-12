HABER

Erzincan’da Organize Sanayi Bölgesinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 08:54 | Son Güncelleme

Erzincan’da Organize Sanayi Bölgesi içerisinde meydana gelen yangında ahşap paletler yanarak kül oldu.Yangın, gece saatlerinde Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi.

Erzincan’da Organize Sanayi Bölgesinde yangın

Erzincan’da Organize Sanayi Bölgesi içerisinde meydana gelen yangında ahşap paletler yanarak kül oldu.
Yangın, gece saatlerinde Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan İtfaiye Müdürlüğü iletişim birimine gelen yangın ihbarı üzerine ekipler Organize Sanayi Bölgesi Ermina Turşu Fabrikası’na doğru harekete geçti. Kısa bir süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ahşap paletlerin alev alması ve rüzgârında şiddetlenmesi sonucu yangın geniş alana yayıldı. Yangın yaklaşık 30 metre ahşap palet istifli alanda meydana geldi. Çıkan yangın alanda bulunan diğer ahşap paletlere, iş makinesine ve fabrikaya sirayet etmeden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla engellendi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınabilen yangında fabrikada maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebi Erzincan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından araştırılıyor.

Erzincan’da Organize Sanayi Bölgesinde yangın

Ormanda buldukları sincap yavrusu ailenin yeni üyesi olduOrmanda buldukları sincap yavrusu ailenin yeni üyesi oldu
Turşu fabrikasının palet deposu yandıTurşu fabrikasının palet deposu yandı
Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralıHafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Ünlü Youtuber, Show TV'den rekor tazminat kazandı!

Ünlü Youtuber, Show TV'den rekor tazminat kazandı!

A Milli Takım'da istifa depremi

A Milli Takım'da istifa depremi

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.