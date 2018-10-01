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Erzincan'da otobüste uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 12:01 | Son Güncelleme

Yol uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada 51 kilo 193 gram eroin bulundu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, yol uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada 51 kilo 193 gram eroin ele geçirildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Erzincan-Erzurum karayolundaki polis kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada, kontrol noktasında durdurulan 34 plakalı Van'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünde şüphe üzerine narkotik dedektör köpeği "Curt" ile arama yapıldı. Aramada, otobüsünün bagaj kısmına gizlenmiş vaziyette 51 kilo 193 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili M.S.Ç (63), Y.K (44), M.A.A. (18) "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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eroin Erzincan

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