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Erzincan'da otomobil bariyere çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 17:38 | Son Güncelleme

Erzincan-Sivas kara yolunda bariyere çarpan araçta sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bariyere çarpan aracın sürücüsü, ağır yaralandı.

Erzincan-Sivas kara yolu Heybeli Köyü mevkisinde 63 yaşındaki Nusret Sever'in kullandığı 06 D 1166 plakalı otomobil, karşı şeritteki bariyere çarptı.

Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Sever'i, AFAD ve itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından araçtan çıkardı.

Ağır yaralanan Sever, sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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1 yaralı Baryer Erzincan Heybeli Köyü Kaza saplandı

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