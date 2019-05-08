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Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 21:59 | Son Güncelleme

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Dutluca köyündeki tarım arazilerinde dolunun yol açtığı hasarı tespit çalışmasını tamamlayan İlçe Tarım Müdürlüğü ekibinin içinde bulunduğu otomobil, Dutbeli mevkisinde şarampole yuvarlandı.

Kazada, otomobili kullanan ziraat mühendisi Muhammet Burak Sezgin ve veteriner hekim Züheyla Ölmez Gendirci yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Malatya Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Erzincan Kemaliye trafik kazası Otomobil yarampole devrildi

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