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Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 14:13 | Son Güncelleme

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bülent Köse'nin (41) kullandığı 34 LR 0226 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolu Refahiye ilçesi Kova köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Köse'nin yanı sıra aynı aileden oldukları öğrenilen Selahattin (26), Kadir (18), Ferhat (14) ve Nuriye Yaşar (8) ile Yusuf Köse (16) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan, ailenin, İstanbul'dan memleketleri Erzurum'a bayram tatili için gittiği ifade edildi.

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6 yaralı devrildi Erzincan Refahiye şarampol trafik kazası

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