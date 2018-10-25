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Erzincan'da otomobilin çarptığı kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 23:01 | Son Güncelleme

Erzincan'da otomobilin çarptığı kadın öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Binali Yıldırım Bulvarı Araştırma Hastanesi kavşağında E.K. idaresindeki 37 EK 842 plakalı otomobil, yolun karşısındaki otobüs durağına geçmeye çalışan Özden Topçu'ya (31) çarptı.

Kazada, ağır yaralanan ve olay yerine gelen ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Topçu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk annesi Topçu'nun, kaldırıldığı hastanede yemekhane personeli olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazanın Topçu'nun mesai sonrası evine gitmek istediği sırada meydana geldiği belirtildi.

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