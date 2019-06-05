Erzincan'da otomobilin çarptığı yaya öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Halitpaşa Caddesi'nde M.A.Ö'nün (26) kullandığı 24 DR 622 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sadullah Çınar'a (76) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi kazanın yaşandığı yerde yaptı. Ardından sağlık ekiplerince Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Çınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

