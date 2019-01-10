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Erzincan'da Özel İdare yolu açtı, cenaze toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 09:32 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesi Aşağı Sütlü köyünde kar yağışı ve tipi nedeniyle cenazelerini defnedemeyen köylülerin yardımına Özel İdare ekipleri yetişti.

Erzincan'da Özel İdare yolu açtı, cenaze toprağa verildi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesi Aşağı Sütlü köyünde kar yağışı ve tipi nedeniyle cenazelerini defnedemeyen köylülerin yardımına Özel İdare ekipleri yetişti. Gece sabaha kadar kapalı olan köy yolunu ulaşıma açan ekipler, cenaze namazı için köy meydanını da temizledi.
Refahiye ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Aşağı Sütlü köyünde, Balıkesir'in Gönen ilçesinde vefat eden 75 yaşındaki Sabri Karaca'nın cenazesi karayolu ile Erzincan'a getirildi. Refahiye ilçesinden köye yolun kardan kapalı olması nedeniyle götüremeyen Karaca'nın yakınları İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleri ile köyün ve camiye giden yolu açtı. Sabri Karaca'ın cenazesi kılınan namazın ardından defnedildi.

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Erzincan'da Özel İdare yolu açtı, cenaze toprağa verildiErzincan'da Özel İdare yolu açtı, cenaze toprağa verildi

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