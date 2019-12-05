HABER

Erzincan’da pes dedirten 112 çağrıları: “Fazla sayıda ölü var, ambulans istiyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 13:34 | Son Güncelleme

Erzincan’da 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi’ne yapılan çağrılarda ilginç diyaloglar yaşanıyor.

Erzincan’da 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi’ne yapılan çağrılarda ilginç diyaloglar yaşanıyor. Yüzde 78’i asılsız olan çağrılar nedeniyle zamanla yarışan sağlık görevlileri, zor durumda kalıyor.
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne gelen ilginç çağrılar ’pes artık’ dedirtti. Komuta merkezine düşen çağrıların yüzde 78’inin asılsız olduğu ortaya çıkarken, mezarlık yakınından 112’yi arayarak "Burada fazla sayıda ölü var ambulans istiyoruz" veya "İneğim doğum yaptı, ambulans var mı" tarzındaki çağrılar asıl hastaların mağdur olmasına neden oluyor. Onlarca çağrı gelen merkezde çalışan operatörler ile vatandaşlar arasında yaşanan diyaloglarda ise sağlık hizmeti için zamanla yarışan sağlık görevlileri zor anlar yaşıyor. Yüzde 78 oranında gereksiz aramaların olduğunu ifade eden 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Uzman Doktor Yasin Bilgin, gereksiz arama yapmamaları hususunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

“Bu meslek zordur ama kutsal bir hizmettir”
“Burada fazla sayıda ölü var ambulans istiyoruz” gibi çağrıların ambulansa ihtiyacı olan hastaları mağdur ettiğini söyleyen Başhekim Yasin Bilgin, “Şu anda 112’nin beyni olan komuta kontrol merkezindeyiz. Komuta kontrol merkezi deyince bir doktor ve altı yardımcı personelimiz ile 24 saat kesintisiz hizmet verdiğimiz bir merkezdir. Vatandaşlarımızın 112’yi aradıkları zaman ilk cevap verilen nokta komuta kontrol merkezi. Burada vakalar arkadaşlarımızı tarafından maksimum bir dakika içerisinde değerlendirilir vakaya en yakın istasyona bildirilir istasyonda ortalama kentselde 10 dakika kırsalda 30 dakika olmak üzere vakalara ulaşmaya çalışırız. 11 ayda toplamda 19 bin çağrımız oldu. 19 bin çağrının yaklaşık 11 bini kentselde geriye kalanı ise kırsalda olmak üzere bu vakalarda bizim hastaları değerlendirip ulaşmamız Türkiye standartlarında gayet iyi durumda. Kentselde 5’er dakika kırsalda da 15 ila 20 dakika arasında vakaları hastanelerimize naklediyoruz. Bu hizmet zordur ama kutsal bir hizmettir. Bundan dolayı da burada bulunan arkadaşlar kesintisiz 7/24 hizmette bulunmaktadırlar. Yüzde 78 oranında gereksiz aramalar var. Gereksiz aramaları mümkün olduğu kadar yapmamamız gerekiyor. İlginç olan bir şey söyleyeyim, Terzibaba mezarlığından aranan bir çağrı vardı. ’Burada fazla sayıda ölü var ambulans istiyoruz’ gibi çağrılar da düşüyor. Bu tür çağrıların düşmemesi yönünde beklentilerimiz var” diye konuştu.

“Hepimizin acil işi olabilir ama ambulanstaki hasta kadar olmayabilir”
Gereksiz çağrılarla 112 Komuta Kontrol Merkezinin meşgul edilmemesini ifade eden Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, “Bizim ilimize yakışır şekilde sağlık hizmetini sunma adına bu meşakkatli görevde halkımızdan istediğim iki şey var. Birincisi 112’nin gereksiz çağrılarla ilgili meşgul edilmemesi çünkü unutulmaması gereken bir husus var. Gerçekten o anda telefon meşgul edildiği zaman çağrıya ihtiyacı olan başka bir hastanın önüne geçilebiliyor. İkinci bir unsur da trafikte özellikle yaşama yön ver projesi kapsamında ambulansın geçiş üstünlüğünün olduğunu hatırlatmak isteriz. Yani bu unutulmaması gereken bir husus hepimizin acil işi olabilir ama hiç kimsenin işi ambulanstaki hasta kadar acil olmayabilir. Halkımızdan bu konuda desteklerini istiyoruz” dedi.
Öte yandan, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında 112 çağrı merkezine ziyarette bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Uzman Doktor Yasin Bilgin ile birlikte Komuta Kontrol Merkezine gelen vaka için olay yerine giderek hastaya ilk müdahaleyi yaptılar. Müdahale sonrasında hasta Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine gönderildi.

PARTNERDerin göğüs ve bacak dekoltesiyle olay olduDerin göğüs ve bacak dekoltesiyle olay oldu
Emine Ülker Tarhan kimdir?Emine Ülker Tarhan kimdir?
Mehmet Erdem kimdir?Mehmet Erdem kimdir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu’nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Beyoğlu sokağa döküldü!

Olçok ailesinden flaş açıklama: Nihal Hanım'ın Olçok soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz

Olçok ailesinden açıklama: Soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama

Soylu'dan Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama!

İstanbul'da minibüs ile kamyonet çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.