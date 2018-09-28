Erzincan'da radyolink istasyonunda yangın

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, haberleşmede kullanılan radyolink istasyonunda yangın sonucu hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait 28 metre yüksekliğindeki radyolink istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik akımının kesilmesinin ardından alevlere müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kısa sürede söndürülen yangın, istasyonda hasara neden oldu.

Yangının, iletişim ağlarında herhangi bir kesintiye yol açmadığı öğrenildi.

