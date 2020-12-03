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Erzincan’da Roma ve Bizans dönemine ait 351 adet sikke ile 166 adet tarihi obje ele geçirildi

03.12.2020 00:21 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da Roma ve Bizans dönemine ait 351 adet sikke ile 166 adet tarihi obje ele geçirildi

Erzincan’da jandarma ve polis ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptıkları operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 351 adet sikke ile 166 adet tarihi obje ele geçirildi.Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan genelinde kaçakçılık ve tarihi eser kaçakçılığı olaylarının önlenmesi kapsamında yapılan istihbari çalışma neticesinde; il merkez ilçede R.Ö., Y.A.

Erzincan’da jandarma ve polis ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptıkları operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 351 adet sikke ile 166 adet tarihi obje ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan genelinde kaçakçılık ve tarihi eser kaçakçılığı olaylarının önlenmesi kapsamında yapılan istihbari çalışma neticesinde; il merkez ilçede R.Ö., Y.A. ve M.E. isimli şahısların tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen, 351 adet bronz, gümüş ve bakır sikke ile 166 adet tarihi objeyi satacağı yönünde bilgi elde edildi.

Elde edilen bu bilgi sonucunda, 1 Aralık 2020 günü şüphelilerin elinde bulunan, 7’nci, 8’inci ve 12’nci yüz yıl Bizans, İslami ve Geç Roma dönemlerine ait 351 adet sikke ile 166 adet tarihi obje ele geçirildi.
Yapılan operasyonda ayrıca 1 adet metal detektör, 1 adet tabanca ve 14 adette tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. Ele geçirilen ve tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 351 adet sikke ve 166 adet tarihi obje Erzincan Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyon kapsamında ele geçirilen 1 adet metal detektör, 1 adet tabanca ve 14 adet tabanca fişeğine ise el konuldu.

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