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Erzincan'da sahte para operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 16:44 | Son Güncelleme

Jandarma ekiplerinin operasyonunda, 100 liralık 290 sahte banknot ile 93 bin 750 liralık iki çek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da düzenlenen operasyonda 100 liralık 290 sahte banknot ile 93 bin 750 liralık iki çek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli E.A. ile yanında bulunan E.E'nin, İstanbul'dan sahte para getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin İstanbul'dan Kemaliye ilçesine araçla seyir halinde olduklarını tespit eden jandarma ekipleri, aracı Kemaliye-Erzincan kara yolu Esertepe köyü yol ayrımında durdurdu.

Ekipler, gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve araçta yaptıkları aramada 100 liralık 290 sahte banknot ile 93 bin 750 lira değerinde iki çek ele geçirdi.

Ele geçirilen sahte paralar ve banka çekleri, incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi.

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