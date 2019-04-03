Erzincan'da seçimde eşit oy alan 19 muhtar kura ile belirlendi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki muhtarlık yarışında eşit oy alan 19 köy ve mahalle muhtarının kura ile belirlendiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Erzincan’da yapılan muhtarlık seçimlerinde, merkez ilçedeki 2 mahalle ve 6 ilçedeki bir mahalle ile 16 köyde adayların eşit oy aldığı belirtildi.

Yeniden sayılan oyların da sonucu değiştirmediği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oyların yeniden sayılması da sonucu değiştirmeyince Yüksek Seçim Kurulunun 138 sayılı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair Genelgenin 49. Maddesinin (a) Fıkrasınca kura çekimleri yapılarak, yeni muhtarlar seçildi."

Açıklamada, böylece merkeze bağlı Yalnızbağ Davarlı ile Ulalar Üçkonak mahalleleri, ilçelerden Çayırlı'da Başköy ve Toprakkale köyleri, İliç'te Sabırlı ile Kozluca köyleri, Kemah'da Cirgişin mahallesi ile Koçkar ve Kutluova köyleri, Refahiye'de Çıragediği, Güzle, Göçevi, Kırantapa, Mendeme Köyçukuru ve Uludere köyleri, Tercan'da Çukuryurt, Küçükağa ve Küllüce köyleri, Üzümlü'de Derebük köyü muhtarlarının kura ile belirlendiği kaydedildi.

