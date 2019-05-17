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Erzincan'da silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 23:22 | Son Güncelleme

Kentte amca çocukları arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi'deki iş yerinde aralarında husumet bulunan ve amca çocukları oldukları öğrenilen V.O. (37) ile H.O ve kardeşi E.O arasında tartışmaya yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.O yaralandı. V.O. yanında bulundurduğu ruhsatsız silahı ile etrafa ateş ederek, olay yerinden ayrıldı.

Kavgada sopayla yaralanan E.O, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli V.O'yu kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.

Öte yandan polis olay yerinde inceleme yaparak, boş kovanları topladı.

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1 yaralı Erzincan husumet işyeri Silahlı kavga

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