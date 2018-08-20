Erzincan'da sürücü ve yolculara karpuz ikramı

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı öncesinde yaptıkları yol uygulamasında sürücüler ve yolculara karpuz ikram etti. Jandarma, yol denetimleri sırasında drone da kullandı.

Kurban Bayramı öncesinde karayollarında meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek amacıyla Erzincan'da denetimler artırıldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlık ekipler, denetimlerinde iki adet drone kullanarak karayolunu havadan kontrol ederken yapılan yol uygulamasında ise sürücü ile yanındakilere karpuz, çikolata ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı. Sürücülere trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan jandarma ekipleri araç içerisinde bulunan çocuklara da İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ projesi kapsamında boyama kitabı, kırmızı düdük ve tişört hediye etti. Yapılan denetimlerden memnun olduğunu ifade eden sürücüler, bayram dolayısıyla yolların kalabalık olduğunu söyledi.

Uygulama noktasını ziyaret eden Vali Vekili Dede Musa Baştürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy da sürücülerle bir süre sohbet ederken Vali Vekili Dede Musa Baştürk şunları söyledi:

“Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da bayram öncesi ve sonrasında özellikle bayram tatili münasebetiyle seyahat eden vatandaşlarımızın yorgunluklarını bir nebze olsun almak onları trafik kuralları konusunda uyarmak, yolculuklarını daha güvenli yapmaları hususunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu bayramda da hem emniyet trafik birimlerimiz hem de jandarma trafik birimlerimiz uygulamalar yapmaktadır. Bu uygulamalar kapsamında özellikle yorgun olan şoförlerimizi biraz dinlendirerek daha güvenli yolculuk yapmalarını temin amacıyla kendilerine çay, kahve, çikolata ikramında bulunduk. Biz diyoruz ki, Kurban Bayramı'nda trafik canavarına kurban vermeyelim. Bayram kavuşmaktır. Bayramda sevdiklerimize kavuşacak şekilde güvenli bir şekilde seyahat edelim."

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