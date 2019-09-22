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Erzincan'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 20:21 | Son Güncelleme

Bisiklet kullanımına dikkati çekmek için yaklaşık 100 kadının süsledikleri bisikletlerle katıldıkları etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, bisiklet kullanımına dikkati çekmek amacıyla kadınlar, balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı.

"Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" etkinlikleri kapsamında yaklaşık 100 kadın, süsledikleri bisikletleriyle Ordu Caddesi Saat Kulesi önünde bir araya geldi.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte kadınlar, balon, oyuncak ve çiçeklerle süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı.

Cumhuriyet Meydanı'na kadar pedal çeviren grup, burada bir süre şarkılar söyleyip halay çekti.

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" hakkında bilgi veren grup temsilcisi Kadim Gökçe, etkinliğin, Türkiye ve dünyanın birçok yerinde eş zamanlı yapıldığını söyledi.

Erzincan'da farkındalık oluşturmak için böyle bir bu organizasyonu düzenlediklerini belirten Gökçe, etkinliğin Erzincan'da ilk kez yapıldığını aktardı.

Gökçe, kadınlar olarak sosyal medya aracılığıyla yaptıkları çağrılarla bir araya geldiklerini ifade ederek, "Hiçbir derneğin üyesi değiliz. Biz sadece bir kadın hareketiyiz. Farkındalık yaratmak, bisikletliyi ön plana çıkarmak, şehrimize güzel bir dokunuş yapmak amacıyla bisikletlerimizi süsleyerek burada toplandık." dedi.

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