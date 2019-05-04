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Erzincan'da tarım arazileri su altında kaldı, demiryolu ulaşımı durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 14:51 | Son Güncelleme

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA )- ERZİNCAN'da etkili olan yağmur ve karların erimesiyle debisi yükselen Karasu Deresi'nin taşması sonucu yüzlerce dönümlük tarım arazi ile ahırlar su altında kaldı.

Erzincan'da tarım arazileri su altında kaldı, demiryolu ulaşımı durdu

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA )- ERZİNCAN'da etkili olan yağmur ve karların erimesiyle debisi yükselen Karasu Deresi'nin taşması sonucu yüzlerce dönümlük tarım arazi ile ahırlar su altında kaldı. Erzincan-Erzurum demiryolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım durdu.
Kentte yaklaşık bir haftadan beri etkili olan yağmur ve eriyen kar sularıyla birlikte su seviyesi yükselen Karasu Nehri’nde taşkın meydana geldi. Tercan ve Üzümlü ilçesi ile merkeze bağlı Güllüce, Kilimli köyleri ve Kemah ilçesi Tanyeri mevkiinde yaşanan taşkınlar nedeniyle nehir kenarında bulunan tarım arazileri ve ahırlar su altında kaldı. Üzümlü ilçesi Balaban- Sarıkaya köyü mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle demiryolu hattı ulaşıma kapandı.
Taşkınların yaşandığı Kargın Beldesi ve Yollarüstü köyü bölgelerde incelemede bulunan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, herhangi bir can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğuna söyledi. Arslantaş, "Yaklaşık bir haftadır aşırı bir yağış var. Bu yağışlarla birlikte karların erimesi sonucu taşkınlar oluştu. Tercan ilçemizin Kargın beldesine bağlı Yolarüstü köyü ve beldenin bütün tarım arazileri sular altında. Yer yer karayolunun suyun etki etmeye başladığı noktalarda arkadaşlarımız tedbirler alıyorlar" dedi.
DEMİRYOLU ULAŞIMI DA DURDU
​Vali Arslantaş, yaşanan afet nedeniyle tren seferlerin etkilemeyeceğini ifade ederek, "Erzincan’dan otobüslerle yolcularımızı Erzurum’a aktaracağız. Oradan yine trenle devam edecekler. Yolcu ulaşımında bir aksama yok. Bu yağışların dün itibariyle yüksek seviyeye ulaştığı, daha fazla su seviyesinin yükselmeyeceğini öngörüyoruz. Vatandaşlarımız tedirgin olmasınlar. Devletimiz tüm kurum kuruluş, jandarmasıyla AFAD ve DSİ ile işinin başında. Vatandaşlarımızın bu afetten en az etkilenmeleri sağlayacak tedbirleri alıyoruz” dedi.

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Erzincan'da tarım arazileri su altında kaldı, demiryolu ulaşımı durduErzincan'da tarım arazileri su altında kaldı, demiryolu ulaşımı durduErzincan'da tarım arazileri su altında kaldı, demiryolu ulaşımı durduErzincan'da tarım arazileri su altında kaldı, demiryolu ulaşımı durdu

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