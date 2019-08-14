HABER

Erzincan’da tatilciler serinlemek için şelalelere akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 12:23 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Erzincan’da tatilciler serinlemek için Girlevik Şelalesi’ne akın etti.Meteoroloji 12.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Erzincan’da tatilciler serinlemek için Girlevik Şelalesi’ne akın etti.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu’da bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zamanla orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteorolojik uyarı da yapılarak, “Mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıklar sebebiyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları önerilmektedir” denildi.

Girlevik Şelalesi’ne yoğun ilgi
Bölgede hava sıcaklığı Erzincan, Tunceli ve Iğdır’da 40 dereceye ulaşırken Erzurum ve Kars’ta 33, Ağrı’da 35, Ardahan’da 32 derece ölçüldü.
Aşırı sıcakların yaşandığı Erzincan’da Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla, sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oldu.
Muhteşem doğanın özçekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdi.
Erzincan’da bazı çocuklar ise bunaltıcı sıcakta tehlikeye aldırış etmeden süs havuzuna girerek serinledi.

Hayvan sürüsü Munzur Çayı’nda serinledi
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde de objektiflere Munzur Çayı’nda serinleyen büyükbaş hayvan sürüsü yansıdı. Aşırı sıcakta meralarda otlayan inekler zaman zamanda akarsuyun içerisine girerek suyun karşısına geçip serinledi.

PARTNERÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandıÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandı
Ağustos sıcağında kar keyfiAğustos sıcağında kar keyfi
Tütün tarlasından milli takımaTütün tarlasından milli takıma
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobil şarampole devrildi: 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Çevreye atılan kurban atıklarına vatandaşlardan tepki

Utandıran görüntü! Etrafa saçtılar

Tatilciler dönüş yoluna geçti

Dönüş yoluna geçtiler! Uzun araç kuyrukları oluştu

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Kadınların üzerine devrildi

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Faciadan dönüldü

İzmir'de 82 göçmen yakalandı

Sahil güvenlik harekete geçti! Yakalandılar

Son dakika! İstanbul Fatih'te otelde yangın!

İstanbul'da otelde korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.