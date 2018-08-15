Sanıklardan Erol Yeter, savunmasında, 5 aydır tutuklu bulunduğunu, Giresun’un Yağlıdere ilçesinde teslim olan "Agit Van" kod adlı PKK’lı terörist Hasan Demir'in, kendisi hakkında asılsız suçlamalarda bulunduğunu ileri sürdü.

Sanıklardan Niyazi Çataltepe ise tutuklu bulunduğu Çanakkale Ceza İnfaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Polis Meslek Yüksekokulunda oluşturulan salonda görülen duruşmada, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan tutuklu yargılanan Ekrem Alican Sümbül, Erol Yeter, Murat Demiray, Akın Demir, Doğan Şimşir, Hakan Sümbül, Halis Sümbül, İsmail Sümbül, Lokman Solak, Murat Çataltepe, Selahattin Sınırtaş, Tahsin Çiftçi ve Veysel Seryol ile tutuksuz sanıklardan bazıları hazır bulundu.

Suçlamaları reddeden, terör örgütü üyelerine yardım etmediğini öne süren Yeter, tahliyesini ve beraatini istedi.

Diğer sanıklar da savunmalarında kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

İfadelerin ardından cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıklardan Murat Demiray, Erol Yeter ve Ekrem Alican Sümbül'ün tutukluluklarının devamına, diğer tutuklu sanıkların ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Doğan Şimşir, Hakan Sümbül, Halis Sümbül, İsmail Sümbül, Lokman Solak, Murat Çataltepe, Remzi Çataltepe, Selahattin Sınırtaş, Tahsin Çiftçi, Niyazi Çataltepe ve Veysel Seryol'un adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.

Diğer tutuksuz sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmeden heyet, tanık ifadeleri ile eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 28 Kasım 2018'e erteledi.

İddianamede, sanıkların, Giresun’un Yağlıdere ilçesinde teslim olan "Agit Van" kod adlı PKK'lı terörist Hasan Demir’in ifadesinde, Erzincan'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında kırsaldan gelen örgüt mensuplarına yardım ettiğini öne sürdüğü belirtilmişti. Demir'in ifadesi üzerine sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 9 ay ile 7 yıl 6 ay arasında hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

