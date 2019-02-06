Erzincan’da tıra çarpan otobüsteki 7 kişi yaralandı

Erzincan’da tıra çarpan yolcu otobüsündeki 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 34 EG 0512 plakalı Erzurum-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü Erzincan-Erzurum karayolunda M.Ç. idaresindeki 54 H 4207 plakalı tıra arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada otobüste bulunan A.S., K.G., N.Ş., S.G., S.K., V.Ş. ve H.S. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

