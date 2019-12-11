Erzincan’da trafik ekiplerinden kış lastiği denetimi

Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte Erzincan’da trafik ekipleri kış lastiği denetimi yaptı. Ekipler, aynı zamanda uygulamada otomobil sürücülerine kış lastikleri hakkında bilgilendirme yapıp broşür dağıttı. Türkiye genelinde 1 Aralık 2019 tarihinde başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından Ali Kemali Caddesinde ticari ve özel araçlara kış lastiği denetimi yaparak sürücülere broşür dağıttı. Sürücülerin ve yolcuların can güvenliği açısından önem arz eden uygulamayla ilgili soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerinde denetim algısı oluşturmak amacıyla denetimlerin yapıldığı kaydedildi. Uygulamayla ilgili bilgiler veren Komiser İbrahim Poyraz, kış lastiği takmayan sürücülere 625 lira idari para cezası kesildiğini belirtti.

“Diş derinliğinin 4 milimetre ve 1,6 milimetrenin altında olmaması gerekiyor”

4 ay boyunca denetimlerin yapılacağını ifade eden Komiser İbrahim Poyraz, “1 Aralık 2019 ve 1 Nisan 2020 tarihleri arasında ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği zorunla haldedir. Kış şartlarının ağır yaşandığı Erzincan’da da yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara karşı kış lastiği denetimi yapıyoruz. Bizde 1 Aralık tarihinden itibaren hem vatandaşlarımıza bilgilendirme yapıyoruz hem de kış lastiği denetimleri yapıyoruz. Kış lastiği denetimlerimizde öncelikli olarak yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiğinin olup olmadığını denetliyoruz. Eğer lastik varsa dişlerinin yeterli olup olmadığını denetliyoruz. Otobüs, tanker ve çekici türü araçlarda lastik dişlerinin 4 milimetrenin altında olmaması gerekiyor. Kamyon, minibüs ve otomobil gibi araçlarda da diş derinliği 1,6 milimetrenin altında olmaması gerekiyor” dedi.

“Araçlar trafikten men ediliyor”

Kış lastiği taktırmayan sürücülere 625 lira para cezası kesildiğini söyleyen Poyraz, “Kış lastiği takılmazsa sürücülerimiz öncelikle güvenli seyahat imkânını kaçırmış olabilirler. Kış lastiği takmayan sürücülerimiz 625 lira idari para cezası kesiliyor. Aynı zamanda özellikle şehirlerarası yollardaysa araçlar geçici olarak trafikten men edilebiliyor. İlk yerleşim yerine gitmek üzere izin veriliyor. Ondan sonra araçlar kış lastiği takılana kadar trafikten men edilebiliyor” diye konuştu.

Öte yandan, kış lastiği denetimlerinden memnun kaldıklarını belirten sürücüler, kış lastiğinin yol ve can güvenliği için gerekli olduğunu ifade ettiler.

