HABER

Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 13:00 | Son Güncelleme

Erzincan’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Erzincan Yeni Sanayi Sitesi önünde meydana geldi.

Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı

Erzincan’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan Yeni Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muzaffer Topal idaresindeki 24 DU 623 plakalı minibüs ile 24 AT 754 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü ağır, minibüs sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.
Otomobilde sıkışan sürücü AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Ayder Yaylası beyaza büründüAyder Yaylası beyaza büründü
Engelleri fotoğrafladıEngelleri fotoğrafladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Trump'dan dikkat çeken Türkiye mesajı!

Trump'dan flaş Türkiye mesajı!

Ankara'da deprem

Ankara'da deprem

ESOGÜ'de katliam yapan Volkan Bayar ve azmettirici Saadet Aylin Yağan hakkında yeni gelişme!

Bayar ve Yağan hakkkında yeni gelişme!

Son dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın hakkında yeni gelişme!

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Yeni gelişme

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Hollandalı Mariana'yı erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp ortadan kayboldu!

Hollandalı Mariana, ayakta duramayınca hastaneye kaldırıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.