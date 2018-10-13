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Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 19:25 | Son Güncelleme

Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Abdulkadir Kar'ın (22) kullandığı 24 DP 861 plakalı hafif ticari araç, Erzincan Organize Sanayi içerisinde, Halil Ertane (31) idaresindeki 24 BA 168 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücü Kar ve aynı araçta bulunan Sedanur Kar (16), Ziyaberk Gülmü (15), Kevser Bulut (23) ile kamyonet sürücüsü Ertane yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Erzincan Erzincan Organize Sanayi trafik kazası yaralı

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