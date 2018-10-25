Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.
Mehmet Emin Nazlıgül'ün (43) kullandığı 06 AU 3822 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan Balıkçılar mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücünün yanı sıra Ümit (18), Hayrettin (20) ve Yusuf Barıer (17) ile Nihat Nazlıgül (20) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Nihat Nazlıgül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle ulaşıma kapanan karayolunun Erzincan yönü yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kontrollü şekilde trafiğe açıldı.
Yaralıların inşaat işçisi oldukları ve İstanbul'dan memleketleri Van'a dönerken kazanın yaşandığı belirtildi.
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