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Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 06:35 | Son Güncelleme

Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Resul Aktaş yönetimindeki 01 BHG 61 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Sansa mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü Resul Aktaş (32) ile araçta bulunan Vefa (36) ve Sehernaz Aktaş (57), Fatma (54) ve Vefa Taylan (28) yaralandı.

Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 5 yaralının hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Araçta bulunanların, hasta ziyareti için Ağrı'dan Bursa'ya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

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5 yaralı devrildi Erzincan şarampol trafik kazası

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