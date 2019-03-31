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Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 13:52 | Son Güncelleme

Üç aracın karıştığı kazada yaralanan biri çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Alper Oruç'un kullandığı 06 AH 0512 plakalı otomobil, Sakaltutan Geçidi Yıldırım Akbulut Kayak Tesisleri mevkisinde karşı şeride geçerek Hüseyin Demir idaresindeki 34 VU 15 89 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Yunus Emre Paçacı yönetimindeki 34 PG 5423 plakalı otomobil de her iki araca çarptı.

Kazada yaralanan Hüseyin Demir, Kemal Gür, Alper Oruç ve eşi Ayşenur Oruç ile kızı Miray Oruç sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ayşenur Oruç'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazanın, Alper Oruç ve ailesinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Erzincan'da oy kullandıktan sonra bekçi olarak çalıştığı Refahiye ilçesine giderken meydana geldiği öğrenildi.

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