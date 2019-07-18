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Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 15:51 | Son Güncelleme

Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kemal Duman (42) yönetimindeki 26 EH 628 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Kantarlar mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü Duman ile otomobilde bulunan Nafiye (64), Osman (63), Gülten (45) ve Dilan Duman (20) 112 Acil Servis ekipleri tarafından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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5 yaralı devrildi Erzincan Kantarlar mevki şarampol trafik kazası

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