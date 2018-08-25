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Erzincan'da trafik kazası: 7 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 07:57 | Son Güncelleme

Erzincan-Sivas karayolunda iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Adıbelli'nin kullandığı 34 JD 4252 plakalı otomobil sabah saatlerinde Erzincan-Sivas Karayolunun Heybeli köyü kavşağında karşı yönden gelen Kamil Karataş idaresindeki 34 LJ 1087 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 10 kişinin bulunduğu her iki otomobildeki sürücüler ile yanındaki kişiler, araçlarda sıkıştı.

Olay yerine sevk edilen jandarma, polis ve AFAD ekiplerince araçlardan çıkartılan bu kişilerden ilk belirlemelere göre Adıbelli ile Karataş'ın da aralarında bulunduğu 3'ü çocuk 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ekiplerce Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ölenler da aynı hastanenin morguna götürüldü.

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Erzincan trafik kazası

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