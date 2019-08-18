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Erzincan'da traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 22:22 | Son Güncelleme

Erzincan'da traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Musa Geyik (44) idaresindeki 06 DF 7824 plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolunun Refahiye ilçesine bağlı Kova köyü yol ayrımından ana yola çıkan Ali Gül'ün (59) kullandığı 24 AE 235 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kazada her iki sürücünün yanı sıra parçalanan traktörde bulunan Emine Gül (78) de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu kişilerden Ali Gül ile annesi olan Emine Gül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Kaza otomobil traktör

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