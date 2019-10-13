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Erzincan'da traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 22:07 | Son Güncelleme

Erzincan'da traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Serkan Demirel'in kullandığı 35 BDH 51 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolundaki Kargın beldesinde, yan yoldan çıkan Mustafa Akar yönetimindeki 24 DU 470 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Turgay Karataş ve Bahadır Akman yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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4 yaralı Erzincan otomobil traktör Trfaik kazası

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