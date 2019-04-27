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Erzincan’da ucuz et kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 08:19 | Son Güncelleme

Ramazan ayına kısa bir süre kala Erzincanlılar, Et ve Süt Kurumuna giderek ucuz et alabilmek için kuyruğa girdi.Erzincan merkez Karaağaç Mahallesindeki Et ve Süt Kurumu satış mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girenler, ucuz et alabilmek için saatlerce bekliyor.Mağazada; kıymanın kilosu 32 lira, kuşbaşının 35 lira, bifteğin 40 lira 50 kuruş, pirzolanın 56 lira 75 kuruş, bonfilenin kilosu ise 73 lira 75 kuruştan satılıyor.

Erzincan’da ucuz et kuyruğu

Ramazan ayına kısa bir süre kala Erzincanlılar, Et ve Süt Kurumuna giderek ucuz et alabilmek için kuyruğa girdi.
Erzincan merkez Karaağaç Mahallesindeki Et ve Süt Kurumu satış mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girenler, ucuz et alabilmek için saatlerce bekliyor.
Mağazada; kıymanın kilosu 32 lira, kuşbaşının 35 lira, bifteğin 40 lira 50 kuruş, pirzolanın 56 lira 75 kuruş, bonfilenin kilosu ise 73 lira 75 kuruştan satılıyor. Kasaplarda pahalı olduğu için Et ve Süt Kurumundan et almayı tercih ettiklerini belirten vatandaşlar, satış mağazası sayısının artırılmasını istedi.
Ramazan öncesinde saatlerce beklediklerini dile getiren vatandaşlar, "Sabah 9’dan beri buradayız. Et fiyatlarından rahatsız değiliz. Ramazan öncesi eti buradan alıyoruz. Şube açılmasını istiyoruz. Kasaplarda etler pahalı, devletimiz sağ olsun. Burada ucuz, temiz et. Ramazan dolayısıyla burada kuyruk var" dedi.

Erzincan’da ucuz et kuyruğu

Erzincan’da ucuz et kuyruğu

Erzincan’da ucuz et kuyruğu

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