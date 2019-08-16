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Erzincan'da uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 00:19 | Son Güncelleme

Erzincan'da uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da düzenlenen iki operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik aldıkları istihbarat doğrultusunda çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında şüpheli E.A'yı yakın takibe alan ekipler, ilk operasyonda şüphelinin üzerinde ve evinde yaptıkları aramada uyuşturucu etkisi bulunan 2 bin 167 hap ele geçirdi.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer operasyonda ise şüpheli A.Ö ve K.U'nun uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisini alan ekipler, bu kişilerin üzerlerinde ve adreslerinde 185 ekstazi hap, 93,52 gram satışa hazır 50 fişek halinde esrar maddesi ile para ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.

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3 tutuklama Erzincan hap narkotik uyuşturucu

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