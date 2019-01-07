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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 18:52 | Son Güncelleme

Aralarında hastane çalışanlarının da bulunduğu altı şüpheliden ikisi tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında hastane çalışanları ile eczacı kalfasının da bulunduğu altı şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu etkisi bulunan hapla ilgili hastanede usulsüz reçete düzenledikleri ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Üç aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, S.K, S.B. ile hastanede çalıştıkları belirlenen K.Y.B, B.T, S.Ç. ve bir eczanede kalfa olan A.Y. gözaltına alındı.

Bu kişilerin otomobillerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T. savcılık sorgusunun ardından, K.Y.B, S.Ç, A.Y. ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.K. ve S.B. tutuklandı.

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