Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan İran uyruklu 2 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki polis uygulama noktasında İran uyruklu yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste arama yapan ekipler, İran uyruklu baba A.K. (59) ile oğlu D.K'nin çantasında yurt içine girişi yasak ve uyuşturucu etkisi olan 990 hap ele geçirdi.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İran uyruklu A.K. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, oğlu D.K. tutuklandı.

