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  4. Erzincan'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonuna 4 tutuklama

Erzincan'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonuna 4 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 10:09 | Son Güncelleme

Erzincan'da yılbaşı öncesi polisin düzenlediği uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında gözaltına alınan 12 kişiden 4?ü, tutuklandı.

Erzincan'da yılbaşı öncesi polisin düzenlediği uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında gözaltına alınan 12 kişiden 4?ü, tutuklandı.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi uyuşturucu madde ve kaçak içki satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda, 787 ecstasy hap, 742,33 gram kubar esrar, 11,36 gram toz esrar, 56,87 gram bonzai, bir silah ile 135 şişe muhtelif markalarda gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, 1 şüpheli hakkında 'Kullanmak maksadıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak veya kabul etmek' ve 3 şüpheli hakkında da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele suçu kapsamında adli işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartı ile 8 kişi ise serbest bırakıldı.

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