HABER

Erzincan’da vaşağın dağ keçisi sürüsüne saldırması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 13:23 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Üzümlü ilçesi kırsalında vaşak’ın dağ keçi sürüsüne saldırı anı an be an kameraya yansıdı.

Erzincan’ın Üzümlü ilçesi kırsalında vaşak’ın dağ keçi sürüsüne saldırı anı an be an kameraya yansıdı. Vaşağın yaban keçilerine saldırma görüntüsünün gerçekten çok önemli bir video olduğunu ifade eden Biyolog Evren Buğa, “Vaşaklar Anadolu’da yaban keçileri için bir tehdit oluşturmuyor aslında” dedi.
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için IUCN kırmızı listede yer alan koruma altında bulunan bir vaşağın, Üzümlü’de dağ keçilerine saldırması videosu üzerine konuşan ve bölgede fotokapanla sürekli yaban hayatını gözlemleyen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Biyoloji Bölümü Doktora öğrencisi Biyolog Evren Buğa, Erzincan’da kaydedilen vaşağın yaban keçilerine saldırma görüntüsünün gerçekten çok önemli bir video olduğunu kaydetti.
Buğa, “Çünkü vaşaklar Anadolu’da yaban keçileri için bir tehdit oluşturmuyor aslında. Böyle bir durum varken böyle bir videonun ortaya çıkması çok güzel gerçekten. Deniz Mengüllüoğlu ve arkadaşlarının Türkiye’de yapmış olduğu çalışmalarda vaşakların Anadolu’da özel bir beslenme ekolojisine sahip olduğunu görmüşler, kanıtlamışlar. Anadolu’daki özel beslenme ekolojisi sayesinde vücut büyüklüğü Avrupa’ya göre daha küçük. Bu nedenle yaban keçileri gibi büyük hayvanları avlamaktansa daha küçük yaban tavşanı gibi hayvanlarla besleniyorlar. Aynı zamanda vaşakların ve tabi diğer avcıların popülasyonu avlanmaları çok önemli. Vaşaklar üzerinden konuşacak olursak dağ keçileri arasında hasta olan bireylere saldıracaktır yada onları avlayabilecektir. Ve bu sayede bu popülasyon sağlıklı bir şekilde devam edebilecektir. Vaşakların devamı, popülasyonu çok önemli. Avcıların böyle bir video çekmeleri de gayet güzel. Gerçekten video çok kıymetli. Ülkemizdeki böyle doğal varlıkların korunmasını sağlamalıyız.” diye konuştu.
Buğa, kendisinin de kurduğu fotokapanlarla Erzincan ve çevresindeki yaban hayatını gözlemliyor. Deniz Mengüllüoğlu ile arkadaşları ise Türkiye’deki vaşak popülasyonunu A’dan Z’ye inceliyor.

Cinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması dahaCinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması daha
Kırmızı orman karıncalarına 'zorunlu göç'Kırmızı orman karıncalarına 'zorunlu göç'
Begüm'ün organları, 5 kişiye umut olduBegüm'ün organları, 5 kişiye umut oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

Ve Josef Sural'ın ölüm nedeni açıklandı!

Ve Josef Sural'ın ölüm nedeni açıklandı!

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'dan 15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

TSK'nın hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Son dakika! İstanbul'da hareketlilik! Silahlarla ofisi bastılar

Son dakika! İstanbul'da hareketlilik! Silahlarla ofisi bastılar

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

El freni çekilmeyen traktör su kuyusuna devrildi

El frenini çekmeyi unutunca... Ekipler seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.