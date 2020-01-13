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  4. Erzincan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Erzincan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 15:38 | Son Güncelleme

Erzincan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, çetin kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına, özellikle kanatlılar için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şubesi Şube Müdürlüğü görevlileri, son günlerde kar yağışının etkili olduğu kentin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanları için yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürü Uğur Önel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına buğday bıraktıklarını söyledi.

Önel, "Yabani hayvanlarımız için stoklarımızda hazır yem bekletiyoruz. Ekiplerimiz zaman zaman yoğun karın bulunduğu yüksek bölgelerde özellikle kanatlı hayvanlar için yem bırakıyor." dedi.

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