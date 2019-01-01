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Erzincan'da yaban hayvanlarına bu kış 6,5 ton yem bırakılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 14:30 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN'da kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Türk Kızılay öncülüğünde yapılan yemleme çalışmasında doğaya yem, ekmek, simit ve poğaça bırakıldı. Vali Ali Arslantaş, kış mevsimi boyunca Erzincan’da doğaya 6,5 ton yem bırakılacağını belirtti. Bölgede bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından etkisini arttıran dondurucu soğuklar nedeniyle Atatürk Kent Orman civarlarında yapılan yemleme çalışmalarına Vali Ali Arslantaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türk Kızılay Erzincan Şube Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Halim Ferit Bayata ve Türk Kızılay Erzincan Şube çalışanları katıldı. '6,5 TON YEMEK BIRAKMAYI PLANLIYORUZ' Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Vali Ali Arslantaş, kış mevsimi boyunca Erzincan’da doğaya 6,5 ton yem bırakılacağını belirtti. Vali Arslantaş, "Türk Kızılayını bugüne kadar toprak kaymalarında, depremlerde, sel baskınlarında, doğal afetlerde, insan hareketlerinde, çadır kentlerde gördük. Fakirin fukaranın, garibin, gurabanın ihtiyaçlarını karşılarken gördük. Bugün de Erzincan’ımıza yaklaşık bir haftadır yağan yoğun kar yağışından dolayı her tarafın kar ile kaplandı. Bundan mütevellit, Kızılay'ı doğada yaşayan hayvanların kurdun, kuşun aç kalmaması için yapmış oldukları güzel bir faaliyet ile görüyoruz. Kızılay çalışanları arkadaşlarımız akşamdan fırınlarda kalan, satılmayıp bayatlayacak olan ekmek, simit, poğaçaların yanında kuş yemini de hazırlamışlar. Bu yıl kısmet olursa doğada yaşayan hayvanlara Milli Parklar İl Müdürlüğümüzün marifetleri ile de 6,5 ton yem bırakmayı planlıyoruz" diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Akın Levent ise doğadaki hayvanların aç kalmamasını sağlamanın insanların görevi olduğunu söyledi. Rektör Levent, "Türk Kızılay’ın bu hareketini takdirle alkışlıyoruz. İlimizin dağlarındaki, ovalarındaki hayvanların kış geldiğinde ne yaptığını bilmek, düşünmek önemli bir düşünce tarzı. Bunların aç kalmamasını sağlamak biz insanların görevi. Bu yüzden bu hareketi bende takdirle karşılıyorum" dedi.

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