HABER

Erzincan’da yağmur yağışı dereleri taşırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 08:59 | Son Güncelleme

Erzincan’da sağanak nedeniyle Kurt Deresi’nin taşması sonucu 3 köy yolu ulaşıma kapandı.Doğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışın etkisi altına girdi.

Erzincan’da yağmur yağışı dereleri taşırdı

Erzincan’da sağanak nedeniyle Kurt Deresi’nin taşması sonucu 3 köy yolu ulaşıma kapandı.
Doğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışın etkisi altına girdi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar doğu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Erzincan’da sağanak nedeniyle Kurt Deresi’nin taşması sonucu 3 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte yer yer etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yüzünden ulaşımda aksamalar yaşandı.
Aşırı yağış sonucu Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deresi taştı. Derenin üzerinde bulunan köy yolunun sular altında kalması sonucu Günebakan ve Çadırtepe köyleri ile Üzümlü ilçesine giden köy yolu ulaşıma kapandı.
Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ve DSİ’ye ait ekiplerin köy yolunu ulaşıma açmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Erzincan’da yağmur yağışı dereleri taşırdı

PARTNER 'Göğüslerini aç' tezahüratı yapan spor spikerine bir darbe daha 'Göğüslerini aç' tezahüratı yapan spor spikerine bir darbe daha
(Özel) Hırsızlardan bıkan köylü, armut bahçesinde sabaha kadar nöbet tutuyor(Özel) Hırsızlardan bıkan köylü, armut bahçesinde sabaha kadar nöbet tutuyor
Gelin ve damattan asker selamıGelin ve damattan asker selamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Kırmızı bültenle aranan firari eski savcı yakalandı

Kırmızı bültenle aranan firari eski savcı yakalandı

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin’de ' taktak motoru' devrildi! Çok sayıda yaralı var

Mersin’de ' taktak motoru' devrildi! Çok sayıda yaralı var

İzmir'de korkunç olay! Gürültü yapıyorlar diye pompalıyla vurdu

İzmir'de korkunç olay! Gürültü yapıyorlar diye pompalıyla vurdu

Adana merkezli 2 ilde sahte para operasyonu: 22 gözaltı kararı

2 ilde sahte para operasyonu!

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

Yunanistan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Düzce'de can pazarı! Ekipler zamana karşı yarıştı: Ölü ve yaralılar var!

Düzce'de can pazarı! Ekipler zamana karşı yarıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.