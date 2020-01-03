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  4. Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi (1)

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 19:25 | Son Güncelleme

ERZİNCAN yakınlarında, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi.

ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN yakınlarında, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.
Kaza bugün akşam saatlerinde, Erzincan- Sivas karayolunun Refahiye ilçesi Altköy mevkisinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, savrulduktan sonra şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ile AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

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