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  4. Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 46 yaralı

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 46 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 12:06 | Son Güncelleme

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 46 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 46 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 EZ 6599 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Erzurum kara yolunun Avcılar mevkisinde şarampole devrildi.

Kaza yerine çok sayıda jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve polis ekibi ile ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüsteki 46 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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